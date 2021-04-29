Соответствующее постановление подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Решение принято в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и окончанием ледостава. В документе сообщается, что руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда и базы для их стоянок, рекомендуется осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию плавсредств на водных объектах общего пользования, находящихся в границах в границах городского округа «Город Хабаровск». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.