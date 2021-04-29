Дата | 29.04.2021 В рубриках: Общество
Соответствующее постановление подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Решение принято в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и окончанием ледостава. В документе сообщается, что руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда и базы для их стоянок, рекомендуется осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию плавсредств на водных объектах общего пользования, находящихся в границах в границах городского округа «Город Хабаровск». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Эта запись была опубликована 29.04.2021в 16:39. В рубриках: Общество.
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