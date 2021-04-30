На его месте он планирует возвести жилой дом с коммерческим помещением.

Аукцион на право развития застроенной территории в границах улицы Волочаевской и переулка Трубного состоялся 27 июня 2018 года. Участие в нем принимали группа компаний «Талан», ООО «УИП» и ООО «Фемида» (Владивосток). В ходе торгов фирма из Приморья предложила наибольшую цену — 52 миллиона рублей и была признана победителем.

«На данной территории стоял деревянный дом на 8 коммунальных квартир. В 2020 году состоялись публичные слушания, утверждена документация, которой предусмотрено строительство многоквартирного дома», — рассказал начальник отдела департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий.

На сегодняшний день все жители ветхого дома получили благоустроенные квартиры на вторичном рынке. После расселения застройщик провел процесс руинирования здания.