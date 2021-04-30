В Хабаровске первого мая запустят фонтаны. В этот день комплексы включат на площади им. Ленина и на городских прудах.

Так на площади фонтаны заработают в полдень. В это же время официально откроется и краевой фестиваль «АмурФест.Весна». На городских прудах комплексы начнут включать в 20:45. Традиционно их работа будет сопровождаться музыкальными произведениями и подсветкой. В этот же вечер, с 22:00 до 23:00, на верхнем пруду запланировано лазерное шоу.

Также в 20:45 заработает фонтан возле кинотеатра «Дружба». Далее комплексы будут работать все праздничные дни с перерывами на профилактическое обслуживание.

В свою очередь, в Комсомольске-на-Амуре фонтаны планируют включить после 15 мая.