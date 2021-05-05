Завершился масштабный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна». 1 и 2 мая он проходил на площади им. Ленина, с 1 по 3 мая – возле дворца дружбы «Русь» и 3 мая – на краевой набережной. На площадках были организованы ярмарки, концерты, интерактивные и спортивные мероприятия, мастер-классы. Также организаторы мероприятия разыграли 100 сертификатов от рестораторов и сувенирную продукцию фестиваля.

Открытие краевого фестиваля и фонтанов на главной площади Хабаровска состоялось 1 мая. На тематических улицах – в корнерах расположились участники фестиваля.

На «Улице Добра» разместились СОНКО: «Милосердие», «Реверанс», «Российский детский фонд» и другие. Мастера декоративно-прикладного искусства и ветеранские организации представили свою продукцию на «Улице мастеров». На площадках «Продовольственная ярмарка» и «Квартал вкуса» можно было купить продукты от местных производителей, а также выпечку, кондитерские изделия и другие блюда от хабаровских рестораторов. На «Улице детства» разместились детские центры и учреждения культуры, которые провели развлекательные мероприятия для юных хабаровчан.

В свою очередь, минобрнауки края организовало проведение творческих мастер-классов на «Улице профессий». Здесь техникумы и колледжи края рассказали юным гостям ярмарки о разнообразии и престижности рабочих профессий. Почта России совместно со студентами специальности «Почтовая связь» Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания отправили первые сто писем Победы с поздравлениями к 9 Мая.

На «Территории здоровья» можно было абсолютно бесплатно пройти маммографию и флюорографию. По данным краевого минздрава, за три дня специалисты провели 285 обследований. Также более сотни хабаровчан, посетивших ярмарку, привились от коронавируса.

2 мая в день Светлой Пасхи на сценах фестиваля состоялись пасхальные концерты, а на торговых площадках спросом пользовались яйца и куличи.

В рамках фестиваля также состоялся V Краевой национальный спортивный фестиваль с участием команд Краевого дворца дружбы «Русь», Ассамблеи народов Хабаровского края и муниципальных районов края.

В завершении фестиваля 3 мая на набережной стадиона им. Ленина прошли творческие мастерские, спортивные мероприятия и масштабный концерт.

Всего за дни фестиваля площадь им. Ленина посетили около 10 тысяч человек, площадь около дворца «Русь» – 5,5 тысяч, а набережную Амура – около тысячи хабаровчан и гостей города. Во время проведения фестиваля-ярмарки были соблюдены профилактические меры в соответствии с нормами Роспотребнадзора. В том числе были предусмотрены стойки с санитайзерами и одноразовыми масками.