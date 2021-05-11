Учреждение культуры присоединится к международной акции «Ночь в музее».
В этом году мероприятие проводится на основе экспозиции зала «Индустриализация». В программе — лекции, экскурсии, мастер-классы.
Гостей акции ждет рассказ о возникновении звукового кино в мире и СССР, демонстрация кинофильма «Веселые ребята» и выставка, посвященная искусству советского плаката. Также запланированы реконструкции элементов спортивных праздников 1930-х годов, музыкальные выступления, демонстрация предвоенной подготовки в СССР. Помимо этого, пройдут мастер-классы по школьной и пионерской тематике и увлекательные игры.
Посетить мероприятие можно 15 мая в музее истории Хабаровска (ул. Ленина, 85). Начало в 18.00. Справки по телефону: 46-09-58
Эта запись была опубликована 11.05.2021в 14:55. В рубриках: Культура.
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