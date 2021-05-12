В Городском дворце культуры прошла церемония вручения стипендий мэра, наград победителям конкурса «Студенческий актив» и поощрение участников акции «#Мывместе». Всего отметили более 60 ребят.

В рамках церемонии мэр Хабаровска Сергей Кравчук он вручил сертификаты со стипендией, которую в течение года будут получать лучшие студенты за хорошую успеваемость и активное участие в общественной деятельности учебного заведения и города Хабаровска.

Кроме того, глава краевой столицы наградил победителей и призеров городского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления в 2020-2021 году.

«Сегодня молодежь составляет треть населения Хабаровска. Это креативные и неравнодушные люди, благодаря которым наш город постоянно развивается и становится краше. Из муниципального бюджета ежегодно выделяется более 7 миллионов рублей на развитие молодежной политики, а еще около 10 миллионов рублей на свои проекты привлекаете вы сами, участвуя в краевых и федеральных конкурсах и программах. Вы — будущее города, на которое можно с уверенностью положиться», — сказал градоначальник.

Также благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#Мывместе» были отмечены хабаровские добровольцы. Заслуженные награды им вручила заместитель начальника главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края — начальник управления региональной политики Ирина Фирсакова.