Решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

Сегодня в администрации Хабаровска состоялось заседание, на котором обсудили подготовку к празднованию 163-й годовщины со дня основания краевой столицы. Одной из ключевых тем, которую обсудили участники, стало проведение традиционного шествия трудовых коллективов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что от проведения массового мероприятия в этом году, так же, как и в прошлом, пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.

«Шествие обычно объединяет около 10 тысяч человек, еще около 15 тысяч следят за прохождением колонны. Мы не можем рисковать здоровьем людей. Решение принято после консультаций с руководителем Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяной Зайцевой. Думаю, что горожане и коллективы предприятий с пониманием отнесутся к отмене мероприятия. Надеюсь, что в следующем году мы все-таки сможем организовать и провести его на высочайшем уровне», — сказал градоначальник.

Остальные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, состоятся в соответствии с намеченными графиками. На 28 мая запланировано торжественное собрание. 29 мая пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который раскинется на проезжей части улицы Муравьева-Амурского. Помимо этого, ведется подготовка к праздничному фейерверку.

30 мая по главной улице города прошагает марш-парад участников фестиваля «Амурские волны». В этом году он немного поменяет маршрут: начальная точка — Комсомольская площадь, а финальная — площадь им. Ленина.