Заседание оперативного штаба в краевом правительстве сегодня началось с минуты молчания. Его участники почтили память школьников и сотрудников гимназии № 175 г. Казань, на которую накануне произошло вооруженное нападение. По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во всех образовательных организациях края усилены меры охраны и допуска обучающихся в здания.

— Произошла страшная трагедия и мы все должны переосмыслить свои подходы к работе, касающиеся обеспечения безопасности наших детей. Строжайший контроль на входе в школу, никто кроме сотрудников учебного заведения и детей не должен иметь возможность попасть внутрь. Родители встречают и провожают детей до дверей, или до холла, — сказал Евгений Никонов.

Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, в Хабаровском крае сегодня работают 859 образовательных организаций. Всем руководителям поручено проверить организацию пропускного режима и усилить меры безопасности. В планах внедрять в регионе систему «Умный город», которая в том числе предусматривает вход в здания школ только по специальным пластиковым картам с чипами. Такие будут выдаваться только ученикам и учителям.

— Мы возьмём под особый контроль соблюдение мер безопасности на массовых мероприятиях, таких как последние звонки, государственная итоговая аттестация. Также события в казанской гимназии напомнили о необходимости уделять большое внимание психологическому состоянию наших детей. Своевременная помощь от специалистов будет оказываться всем в ней нуждающимся. Уже запланированы совещания с муниципальными психологическими службами, на которых будет обсуждаться эта тема, — подчеркнула Виктория Хлебникова.

На сегодняшний день 68 образовательных организаций Хабаровского края пользуются услугами лицензированных охранных предприятий. До конца текущего года квалифицированной охраной должны быть обеспечены все оставшиеся учреждения.

Как отметил Евгений Никонов, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос целесообразности продажи оружия лицам старше 21 года. Краевые власти эту инициативу полностью поддерживают.

— Уже сегодня я провёл совещание с главным врачом краевой психиатрической больницы, с минздравом по вопросам выдачи разрешений на приобретение оружия лицам до 21 года. Контроль за этим процессом обеспечим строжайший. Каждый случай будем разбирать в индивидуальном порядке, — отметил Евгений Никонов.

Сегодня зампред краевого правительства и министр образования края лично проверили как организован пропускной режим в двух школах Хабаровска. Внеплановая проверка была организована в школах № 13 и № 30.