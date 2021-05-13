В Хабаровском крае возобновлена работа мобильных бригад. Спецавтомобили, которые доставляют пожилых сельских жителей на плановую диспансеризацию в поликлиники, снова вышли на маршруты в 12 районах края. Ранее, в связи с пандемией COVID-19, транспорт был переориентирован на оказание срочной социальной помощи.

Специальные мобильные бригады созданы в крае в 2019 году как один из элементов системы долговременного ухода на территории региона. Тогда, по проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в регионе за счет средств федерального бюджета было закуплено 12 автомобилей. Главной задачей бригад является оказание пожилым людям помощи в транспортировке и проведение дополнительных обследований для своевременного выявления и предупреждения заболеваний.

— С введением ограничительных мероприятий данные автомобили использовались для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам старше 65 лет и инвалидам I, II группы. Всего в период ограничительных мер было оказано более 5000 услуг по доставке. Сейчас работа бригад возобновлена. Кроме диспансеризации также организована доставка пожилых людей до пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и обратно, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

По данным профильного ведомства на 1 мая текущего года, осуществлено 79 выездов, на диспансеризацию доставлено 183 человека, на вакцинацию — 298 граждан.