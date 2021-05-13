Участники нового сезона проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» встретятся в Хабаровске. В рамках форума «ProДФО – Хабаровский край» состоится ознакомительная встреча тех, кто уже подал заявки на зачисление: это журналисты, блогеры, работники пресс-служб и сотрудники, отвечающие за информационную работу в государственных и общественных структурах. Ожидается, что в Хабаровск приедут специалисты в области медиа из 11 регионов Дальнего Востока.

Как отмечают организаторы «Медиашколы», жители регионов ДФО, чья профессиональная деятельность связана с медиа отраслью, еще успевают войти в число участников уникального образовательного проекта. Прием заявок на обучение продлится до 22 мая включительно.

— Чтобы попасть в команду абитуриентов необходимо заполнить форму обратной связи на сайте dfopress.ru, прислать ссылку на три лучших материала, которые были опубликованы в 2020-2021 году, включая соцсети. Экспертная комиссия оценит потенциал всех претендентов и примет решение о зачисление на постоянное обучение, — сообщил руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

Он также рассказал, что в рамках «Медиашколы» в Хабаровске подготовлена серия образовательных лекций и семинаров, которые проведут эксперты известных федеральных СМИ и информационных агентств. Так, например, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов расскажет участникам, что необходимо сделать, чтобы попасть в ТОП-новостей в рамках мастер-класса «Новостная журналистика и особенности построения заголовков», российский журналист, телерадиоведущий, эксперт Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Алексей Фролов презентует «Технику публичных выступлений в СМИ», а адвокат по правовым вопросам в области медиа Галина Антонец проведет ликбез по последним изменениям в законодательстве о медиа.

Напомним, «Медиашкола» — это первый экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Проект реализуется с февраля 2018 года Фондом развития социальных инициатив при поддержке аппарата полпреда Президента РФ в ДФО.

За три года реализации проекта обучение прошло 170 человек, проведено восемь очных сессий, участие в которых приняло более 600 человек со всего Дальнего Востока. Для организации обучения и дискуссий организаторы привлекли более 100 экспертов в области СМИ, SMM, медиа права, психологии общения, информационных войн, фотосъемки и прочее.