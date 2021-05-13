В эти выходные в Хабаровске снова заработает краевая специализированная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Она откроется 15 мая и продлится до 24 октября. На территории, прилегающей к ледовой арене «Ерофей», все желающие каждую субботу и воскресенье смогут покупать свежую фермерскую продукцию.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, торговля будет вестись с 08:00 до 15:00. Для участия в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также предприниматели, производящие сельскохозпродукцию. С учетом сезонности здесь можно будет купить свежую зелень, цветы, рассаду, саженцы, продукцию пчеловодства, мясо, яйца, молочную и рыбную продукцию, а также овощи и ягоды.

Организаторы отмечают, что возле арены «Ерофей» ярмарка будет проводиться уже второй год подряд. В 2020 году в ней поучаствовало 70 производителей из Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Нанайского районов. Населению было реализовано более 112 тонн продукции на сумму в 13,3 млн рублей.

По вопросам участия в ярмарке можно обращаться в АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»: г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 801, тел. (4212) 64-30-10, e-mail: info@ksf27.ru Организаторы приглашают на ярмарку жителей и гостей краевой столицы.