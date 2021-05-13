Квартиры в нем получат переселенцы из ветхих домов.

Сегодня мэр города Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства двух проблемных домов. Первой точкой объезда стал третий жилой дом ЖК «Пионерский», который возводит Фонд жилищного строительства. Всего в нем 128 квартир. Из-за ряда проблем застройщик выбился из графика, а наверстать упущенное намерен к осени этого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как доложил Алексей Савин, директор ООО «ФЖС», сегодня на объекте полностью завершены монолитные работы. Активно ведется монтаж фасада: осталось уложить 2 этажа облицовочного кирпича, установить навесной фасад и остекление. Параллельно строители занимаются внутренней отделкой и установкой коммуникаций. К 10 июля планируется начать демонтаж башенного крана.

«Времени упущено много, и чтобы уложиться в срок, нужно работать от рассвета до заката. Все работы по фасаду необходимо завершить до 1 августа, а к 10 октября ввести здание в эксплуатацию. Стройке будет уделено пристальное внимание», — отметил Сергей Кравчук.

Далее мэр отправился на улицу Портовая 2-я, где АО «Центр инновационных технологий» взялся за достройку жилкомплекса «Изумрудный», состоящего из двух зданий. Этот ЖК признан объектом незавершенного строительства.

Один из домов находится в высокой степени готовности. Однако перед сдачей ЦИТ намерен направить 120 миллионов рублей собственных средств на восстановление благоустройства, перекладку испортившихся коммуникаций, устранение дефектов. В доме 72 квартиры, которые после завершения строительства будут задействованы под расселение ветхого фонда.

«Экономика вопроса понятна: дом будет достроен, а средства удастся возместить за счет национальной программы по расселению граждан из аварийного жилья с небольшой прибылью. Далее все вырученные деньги направят на возведение соседнего здания с наименьшей готовностью», — прокомментировал мэр.

Будущие собственники получат квартиры с отделкой, кухонной плитой и сантехникой. Сдать дом планируется осенью этого года.

Как отметил начальник управления жилищного строительства краевого Минстроя Алексей Назаренко, возможность доделать дома появилась благодаря слаженной работе администрации города, краевого правительства и инвестора. По ходатайству краевого ведомства на федеральном уровне была оформлена процедура смены застройщика, что является единичным случаем на Дальнем Востоке и редким по стране.

«Такая схема достаточно редкая, но перспективная. Мы уже видим интерес со стороны иногородних предпринимателей, которые готовы взяться за некоторые проблемные объекты в регионе. Надеемся, что таким образом нам удастся решить проблемы ряда обманутых дольщиков», — сказал Назаренко.