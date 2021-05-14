15-16 мая в Хабаровском крае резко ухудшится погода. По информации Дальневосточного УГМС, в эпицентре циклона окажутся северные территории региона. Синоптики прогнозируют там сильные осадки в виде дождя, мокрого снега с усилением ветра до 15 – 20 м/с, местами возможны налипания мокрого снега.

Такие метеоусловия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, осложнению обстановки на дорогах и нарушениям транспортного сообщения. Не исключается соложение паводковой обстановки.

Правительство края направило в муниципалитеты рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать возможные последствия циклона. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.

Населению в период непогоды рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лес, к водоемам. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными на дорогах. При сильных порывах ветра нужно обходить стороной недостроенные здания, сооружения с плохо закрепленными конструкциями, рекламные щиты, старые деревья. Особое внимание родители должны уделить безопасности детей.

В зонах, подверженных подтоплениям, населению рекомендуется следить за развитием гидрологической ситуации, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления, заранее предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества. При угрозе наводнения немедленно эвакуироваться в безопасную зону и сообщить на номер «112».