15-16 мая в Хабаровском крае резко ухудшится погода. По информации Дальневосточного УГМС, в эпицентре циклона окажутся северные территории региона. Синоптики прогнозируют там сильные осадки в виде дождя, мокрого снега с усилением ветра до 15 – 20 м/с, местами возможны налипания мокрого снега.
Такие метеоусловия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, осложнению обстановки на дорогах и нарушениям транспортного сообщения. Не исключается соложение паводковой обстановки.
Правительство края направило в муниципалитеты рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать возможные последствия циклона. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.
Населению в период непогоды рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лес, к водоемам. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными на дорогах. При сильных порывах ветра нужно обходить стороной недостроенные здания, сооружения с плохо закрепленными конструкциями, рекламные щиты, старые деревья. Особое внимание родители должны уделить безопасности детей.
В зонах, подверженных подтоплениям, населению рекомендуется следить за развитием гидрологической ситуации, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления, заранее предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества. При угрозе наводнения немедленно эвакуироваться в безопасную зону и сообщить на номер «112».
Эта запись была опубликована 14.05.2021в 10:04. В рубриках: Сводка.
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