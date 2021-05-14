15 мая по всей стране пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». Хабаровский край традиционно присоединится к культурному событию. В акции примут участие музеи в каждом из районов региона. Гостям организаторы обещают интересную программу.

— В Хабаровске акция пройдет сразу в трех музеях. Так, в 21.00 свои двери откроет Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. В программе авторские экскурсии, исторические реконструкции, флешмобы, инсталляции, квест, разнообразные мастер-классы, творческие задания и игры, а также выступление полюбившейся хабаровчанам группы «MONNA». Также ночным гостям предложат ознакомиться с экспонатами клуба «Авторетро» или посетить исследовательскую лабораторию, где будут выставлены робо-платформы, лазерный станок, микроскоп с тысячекратным увеличением и др. Любители активного отдыха смогут заняться скалолазанием прямо в музейных стенах, — рассказали в министерстве культуры края.

Не менее интересные выставки, авторские экскурсии, концерты, перформансы и встречи с известными людьми ждут хабаровчан в Дальневосточном художественном музее и в музее истории Хабаровска. Здесь акция пройдет также 15 мая с 18 часов.

В городском краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре состоится событие под названием «Космическая ночь в музее». Жителей города приглашают познакомиться с научными разработками, принять участие в конкурсах, квестах, мастер-классах и насладиться выступлением музыкальной группы. Также комсомольчане могут посетить музей изобразительных искусств города Юности, где для них организуют перформанс от студии танца «ХЭКС», кондитерское шоу «Сладкие картины» и мастер-классы.

«Ночь музеев» пройдет также в Амурске, Чегдомыне, Солнечном, Вяземском, Троицком, Ванино, Советской Гавани и в других поселениях края. Ознакомиться с полным перечнем участников акции можно по ссылке.

Отметим, на официальной странице акции — информационно-просветительском портале «Культура.РФ» желающие смогут увидеть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, которые пройдут в российских музеях.