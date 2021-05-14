В комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края подвели итоги работы в апреле. За прошедший месяц в регионе была зарегистрирована 4371 запись актов гражданского состояния. В Хабаровском крае родилось 1157 малышей, из них 13 двоен. Более 600 детей появились на свет в краевой столице и порядка 200 – в Комсомольске-на-Амуре. Больше половины новорождённых – девочки (50,4 %). При этом обычно по статистике количество мальчиков всегда выше.

Всего родилось 574 мальчика. Самыми популярными именами стали Максим и Артём, ими назвали 27 и 25 малышей соответственно. Следующими по популярности оказались имена Дмитрий, Егор, Михаил, Александр, Иван. В единичных случаях родители выбрали для своих детей имена Гордей, Евсей, Елисей, Леон, Михей, Мирослав, Нестор, Ростислав.

Девочек родилось немного больше – 583. Из них Софиями назвали 25 детей, Алисами — 24. 23 девочки носят имя Анна, а 20 – Мария. Также в крае появилось 18 Арин. Реже девочек стали называть Викториями, Варварами и Дарьями. Зато в апреле текущего года зарегистрированы такие редкие имена как: Аврора, Афина, Даминика, Златамира, Лада, Мелисса, Николь, Ясна-Мария.