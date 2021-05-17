Затраты на создание необходимых коммуникаций оцениваются более чем в 5 миллиардов рублей.

Мероприятия по газификации города проводятся по двум программам — муниципальной и краевой. В июле-августе планируется газификация 189 частных домовладениям микрорайона Пятая площадка. Также в 2021 году планируется завершить строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов к 268 частным домовладениям этого района. Пуск голубого топлива по этим коммуникациям намечен на 2022 год.

Помимо этого, газовые трубы прокладывают к 105 жилым домам в районе улиц Архаринской, Барабинской, Красноводской, Парфенова. Завершение монтажа намечено также на конец текущего года.

Следующем направлением для газификации станет подключение частных домовладений района вблизи ОАО «Дальхимфарм», где находятся 840 домов. Далее коммуникации подведут к участкам в границах улиц Салтыкова-Щедрина — Тихоокеанской — Правобережной, где находятся 1460 домовладений. Все эти мероприятия позволят подготовить к использованию газа 2815 индивидуальных зданий. По предварительным расчетам, на выполнение всех намеченных работ необходимо 3 миллиарда рублей.

Строительство сетей водоснабжения частного сектора осуществляется в рамках муниципальной программы, а также за счет собственных средств МУП «Водоканал». В 2021 году планируется завершение разработки документации по монтажу сетей для водоразборных колонок по улицам Моховой, Инициативной, Полины Осипенко, Планерной, Нестерова, Голубкова, Булатной, переулку Голубкова, а также в границах Флотской — Партизанской — Краснознаменной. В рамках мероприятий будет построено около 5,87 километра сетей, что позволит обеспечить водой более 300 домов. Строительство планируется провести в 2022-2025 годах. Сумма затрат — 107,9 миллиона рублей.

В рамках долгосрочного плана (2022-2025 годы) аналогичные мероприятия планируется выполнить еще на десятке улиц. В ходе их реализации будет проложено 15,35 километра сетей, а водой обеспечено 844 индивидуальных дома. Ориентировочная стоимость работ — 305 миллионов рублей.

В рамках региональной программы планируется подвести централизованное водоснабжение в район улицы Воронежской в границах Северной — Николаевской — Чукотской, а также по периметру улицы Шелеста до Передовой и от Безымянной до Северной. Здесь охват составит 312 зданий, стоимость мероприятий составит 96,7 миллионов рублей.

По инвестиционным мероприятиям «Водоканала» в 2021 году ведется разработка бумаг по подводу трубопроводов на улицу Автобусную, 52, 80, 92, переулок Тагильский — Урожайную, Павла Морозова — Украинскую — переулок Украинский. Здесь водоснабжением планируется обеспечить 147 домов. Также в планах предприятия продолжить разработку документации по строительству разводящих сетей в поселке Красная речка общей протяженностью 12,2 километра.

В рамках всех этих мероприятий будет построено более 40 километров сетей, общая сумма затрат — около 2 миллиардов рублей. Системами централизованного водоснабжения и пожаротушения будет обеспечено 1600 частных зданий.