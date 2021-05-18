В 02.50 (хбр) 18 мая 2021 года на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании Дома культуры РЭБФЛОТА на ул. Шевчука города Хабаровска

Оперативно прибывшие первые подразделения пожарной охраны установили, что горение происходит внутри неэксплуатируемого здания. Благодаря слаженной работе огнеборцев уже через 40 минут после первого сообщения пожар удалось локализовать на площади 1000 кв. метров. Из-за ветхости строения и наличия деревянных перекрытий пламя быстро распространялось по внутренним конструкциям. В 04.11 (хбр) дана ликвидация открытого горения. Информации о пострадавших не поступало. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время пожарными расчетами ведется проливка конструкций и разбор места пожара. Всего в ликвидации возгорания задействовано 26 человек личного состава и 11 единиц техники.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.