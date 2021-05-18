Программа реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, реализуется на базе Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов. Здесь обслуживают пожилых граждан старше 60 лет и инвалидов, достигших 18-летнего возраста, которые признаны нуждающимися в социальном реабилитационном обслуживании в полустационарной форме.

— Выписка из стационара после перенесенной инфекции — это не окончательное выздоровление, практически всем требуется медицинская реабилитация, чтобы восстановиться полностью и вернуться к привычной жизни, — рассказали в министерстве социальной защиты населения края. — Реабилитация пациентов в центре, переболевших COVID-19, решает следующие задачи: восстановление вентиляции легких и газообмена, работы ЖКТ и когнитивных функций, нормализация работы сердечно-сосудистой системы и почек, повышение общей физической выносливости, коррекция мышечной слабости, преодоление стресса, коррекция нарушений сна.

Как подчеркнули в ведомстве, инвалидам старше 18 лет и пожилым гражданам старше 60 лет услуги оказываются на условиях бесплатной и частичной оплаты. Размер платы устанавливается в зависимости от дохода получателя социальных услуг за последние 12 месяцев. Он не превышать разницы 50 процентов между среднемесячным доходом получателя (и членов его семьи) и 1.5 размером величины прожиточного минимума, установленного в крае.

На платной основе услуги и программы реабилитации учреждения доступны всем категориям граждан старше 18 лет.

Продолжительность курса социальной реабилитации составляет 18 календарных дней. Жителям на этот период предоставляется место в отделении временного проживания с 3-разовым питанием. За дополнительной информацией необходимо по телефону 8 (4212) 54-01-09.