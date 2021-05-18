Студенты Хабаровского края могут частично или полностью компенсировать расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно. Такую меру соцподдержки предоставляет правительство региона. В 2020 году на выплату компенсаций учащимся средних и высших образовательных учреждений из краевой казны было направлено около 260 тысяч рублей. В бюджете на этот год предусмотрено свыше 360 тысяч рублей.

— Компенсировать полностью можно расходы по поездкам в пределах территории края. Этой льготой могут воспользоваться студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в возрасте до 23 лет, инвалиды, ветераны боевых действий из числа военнослужащих по призыву, уволенных в запас, а также дети военнослужащих, погибших на службе, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Оплата проезда за пределы региона в размере 50% без учета доходов компенсируется студентам, имеющим инвалидность. При этом половина стоимости поездки возмещается, только в том случае если молодой человек обучается:

— в образовательном учреждении, которое реализует основные профессиональные образовательные программы и имеет лицензию;

— в организации, подведомственной Всероссийскому Ордена Трудового Красного Знамени обществу слепых и реализующей на основании лицензии дополнительные профессиональные программы.

Как уточнили в профильном ведомстве, размер компенсации определяется по фактическим расходам, но в пределах стоимости проезда в плацкартном вагоне, в каюте II категории речного судна, а также по тарифам эконом-класса для авиаперелетов и по стоимости билета на автотранспорт общего пользования.

Обратиться за назначением компенсации можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через портал электронных услуг Хабаровского края.