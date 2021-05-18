Развитие зоны будет проведено в рамках муниципально-частного партнерства.

18 мая мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел оперативное выездное совещание по вопросу благоустройства переулка Дьяченко и сквера вблизи гостиницы «Интурист» у переулка Арсеньева.

Как рассказал градоначальник, сегодня есть ряд решений, позволяющих привести территорию в надлежавшее состояние. Сегодня уже ведутся работы в сквере, где будет установлена скульптура. Объем частных инвестиций на этом этапе составляет порядка 35 миллионов рублей. Город со своей стороны обязуется разнообразить зеленое убранство территории, где сейчас в основном произрастают вязы, а также обустроить пешеходные дорожки.

Также мэр обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства переулка Дьяченко, где сегодня находится ряд домов, признанных историческим наследием.

«Сегодня нам нужно сделать ревизию сараев, которые не эксплуатируются и находятся в неудовлетворительном состоянии. Раньше они использовались для хранения угля, но теперь разрушаются. Также необходимо заложить 1-1,5 миллиона рублей для устройства капитального железобетонного туалета», — сказал мэр.

По предварительным расчетам, на благоустройство вблизи домов требуется 14 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на устройство пешеходных тротуаров и ливневых лотков, заездов на дворовые территории, а также озеленение территории, на месте которой стояли сараи.

Еще одним этапом развития территории станет обновление Тургеневской лестницы. 17 июня планируется заключить контракт на разработку проектно-сметной документации. В случае успешного прохождения Госэкспертизы строители могут зайти на объект уже в следующем году.

«Средства на обустройство переулка Дьяченко, возможно, будут привлечены после экономии, которая образуется в ходе проведения электронных торгов. Конечно, хотелось бы завершить все в этом году, но мы понимаем, что если финансов будет не хватать, то часть работ может перенестись на следующий год», — резюмировал Сергей Кравчук.

Также глава Хабаровска отметил, что имя новому скверу смогут выбрать сами жители. Об этом будет сообщено позднее.