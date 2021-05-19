Военные музыканты войск Восточного военного округа продолжают активно готовиться кIХ Международному военно-музыкальному фестивалю
«Амурские волны», который состоится в Хабаровске в период с 24по 31мая текущего года.
Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока,Петропавловска-Камчатского,Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.
Военный оркестр штаба Восточного военного округа представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почетного караула Хабаровского гарнизона.
В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки.
Дальневосточные музыканты готовят для зрителей фестиваляразножанровыймузыкальный сюрприз.
Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.
В этом году из-за ограничений связанных с COVID-19 участие в фестивале примут только военные оркестры Вооруженных Сил РФ.
Эта запись была опубликована 19.05.2021в 11:25. В рубриках: Культура.
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