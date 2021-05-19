Военные музыканты войск Восточного военного округа продолжают активно готовиться кIХ Международному военно-музыкальному фестивалю

«Амурские волны», который состоится в Хабаровске в период с 24по 31мая текущего года.

Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока,Петропавловска-Камчатского,Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Военный оркестр штаба Восточного военного округа представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почетного караула Хабаровского гарнизона.

В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки.

Дальневосточные музыканты готовят для зрителей фестиваляразножанровыймузыкальный сюрприз.

Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.

В этом году из-за ограничений связанных с COVID-19 участие в фестивале примут только военные оркестры Вооруженных Сил РФ.