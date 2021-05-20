Хабаровский край присоединился к Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проводится по всему миру с 17 по 23 мая по инициативе Организации Объединенных Наций. Международная акция направлена на снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

— Мероприятия в рамках Недели в странах – участниках ООН проходят под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for life»). Все акции и флешмобы направлены на привлечение внимания общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения. Они также должны способствовать принятию мер по повышению их безопасности на дорогах, — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции по Хабаровскому краю в рамках Недели проводят сразу несколько мероприятий. Так, в Ванинском районе стартовала акция «Вежливый водитель – примерный пешеход!». Организаторы мероприятия напомнили водителям, что им необходимо быть внимательными вблизи образовательных учреждений и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам рассказали, как безопасно переходить проезжую часть, объяснили принцип работы светоотражающих элементов и для чего необходим данный элемент одежды.

В Комсомольском районе полицейские подробно рассказали школьникам о правилах управления мотовелотехникой, а также о том, как опасно нарушать ПДД. Велосипедистам напомнили о необходимости спешиваться при переходе дороги, об обязательном использовании защитной экипировки и световозвращающих элементов в темное время суток.

Краевые власти и Госавтоинспекция призывают участников дорожного движения присоединяться к Шестой Глобальной неделе в социальных сетях, разместив на своих страницах фото и видео с призывом соблюдать скоростной режим под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).