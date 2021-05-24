Организация выразила заинтересованность в строительстве социальных проектов в краевой столице.
Как рассказал представитель компании во Владивостоке Максим Иванов, международный консорциум готов строить объекты за счет собственных средств с последующей передачей на баланс муниципалитета готовых объектов «под ключ».
«Партнеров интересует широкая сфера, в том числе высокотехнологическое строительство, однако ключевым является возврат инвестиций. К примеру, во Владивостоке пилотным проектом может стать строительство мусороперерабатывающего завода», — отметил Максим Иванов.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обозначил, что в рамках муниципально-частного партнерства инвестор может рассматривать проекты по строительству школ, детских садов, поликлиник, а также создание нового речного вокзала.
«Сегодня государство помогает компаниям, которые готовы строить социальные объекты. Это не узконаправленные учреждения, а точки притяжения, эксплуатация которых вне основной деятельности является достаточно прибыльной», — отметил мэр.
Заинтересованность у инвестора вызвало предложение по строительству речного вокзала, который включает не только пункт пропуска, но и зону торговли, точки общепита и развлекательные площадки.
По словам градоначальника, администрация города готова оказывать максимальное содействие всем инвесторам. Ярким примером может служить южносахалинская компания, которая перевезла в краевую столицу производственную базу.
Эта запись была опубликована 24.05.2021в 14:37. В рубриках: Общество.
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