Сегодня зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов провёл очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. За минувшую неделю в регионе зарегистрирован 191 случай COVID-19. Карантин сохраняется в п. Алонка Верхнебуреинского района, проводятся противоэпидемические мероприятия в школе с. Тополево Хабаровского района, где был зафиксирован очаг коронавируса.

По словам главного санитарного врача Хабаровского края Татьяны Зайцевой, в эпидпроцессе находятся различные возрастные группы. Треть всех заболевших на минувшей неделе – граждане старше 60 лет.

— Именно поэтому мы так много говорим о важности вакцинации, о том, что люди старшего поколения подвержены инфицированию и им нужно прививаться в первую очередь. Это жизненно важно. Хочу также отметить, что в Аяно-майском районе Хабаровского края мы перешагнули отметку 60% привившихся от населения, подлежащего вакцинации. Это очень ответственный и правильный подход как жителей, так и районной администрации, — сказал зампред краевого правительства Евгений Никонов.

На сегодняшний день в Хабаровском крае вакцинацию прошли почти 107 тысяч жителей края. В регион сегодня поступил третий вид вакцины от коронавируса. Помимо «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКороны», которые уже используются в пунктах вакцинации, в ближайшее время будет выпущена в оборот вакцина «КовиВак».

— Буквально перед заседанием штаба мне сообщили, что в Хабаровский край поставлена первая партия вакцины «КовиВак» от института им. Чумакова, город Санкт-Петербург. В ближайшее время мы её распределим по медицинским организациям края, которые участвуют в вакцинации. Её преимущество для нашего региона в том, что температурный режим хранения у вакцины составляет +2…+8 градусов. Её легко использовать в отдаленных и труднодоступных поселках, — сказала заместитель начальника отдела Минздрава Хабаровского края Нина Осипова.

Зампред краевого правительства обратил внимание участников штаба, что уже на этой неделе необходимо выполнить поручение врио Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и подготовить всю нормативную документацию о дополнительном дне отдыха для жителей края, прошедших вакцинацию от COVID-19.