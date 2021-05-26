Треть абонентов МегаФона в Хабаровском крае при голосовых вызовах использует Voiceover LTE (VoLTE). Эта технология позволяетговорить по телефону, не прерывая интернет-сессии, а также обеспечивает значительно более высокое качество передачи звука. При этом количество соединений через VoLTEв сети МегаФона в Хабаровском крае стабильно растет и менее чем за год достигло уже 40% от общего числа вызовов.

Оператор запустил эту технологию на своей сети в регионе летом прошлого года, и абоненты сразу оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – использовать навигатор в машине, просматривать сообщения в мессенджере, отправлять файлы в почте и т. д. Аповышенная скорость звукового потока придала голосу очень чистое и естественное звучание.VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения. При этом интернет-трафик, включенный в тариф, не расходуется.К тому же эта технология экономит расход аккумулятора смартфона.

«Уже в первый месяц после того, как мы запустили «голос» в 4G, пятая часть всех разговоров в нашей сети шли через VoLTE, — отмечает директор Хабаровского отделения МегаФона Денис Трофимчук. – Сейчас продолжительность разговоров в 4G превысила треть от всего голосового трафика. Эту технологию поддерживают многие современные смартфоны, и она доступна везде, где есть сеть четвертого поколения. А в Хабаровском крае почти 90% населения, включая жителей небольших сел и поселков, проживают в зоне покрытия 4G МегаФона».

Самые активные пользователи VoLTE – владельцы iPhone. Технологией пользуется 40% всех обладателей смартфонов Apple. Среди тех, кто использует Xiaomi этот показатель составляет 35%,Samsungи Honor/Huawei – по 30%.

Активировать VoLTE можно самостоятельно в настройках гаджета. Однако зачастую пользователям, ничего делать не нужно: технология включается автоматически.