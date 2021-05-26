С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 4% и по итогам 1 квартала составил 43,6 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрироваликредиты наличными: за январь-март портфель по нимувеличился на 7%, до 21млрд рублей. Ипотечный портфельприбавил 2% и сформировался в размере20,5 млрд рублей.

Портфель средств частных клиентов ВТБ в регионе по итогам квартала превысил 75,6 млрд рублей. Почти треть из них пришлась на инвестинструменты: их объем за отчетный период вырос на 14%, до 20,8 млрд рублей.

За январь-март ВТБ предоставил жителям Хабаровского края кредитов на сумму свыше 5,5млрд рублей: это на третьбольше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста выдач стали кредиты наличными: объем продаж по данному продукту увеличился в полтора раза, до 3,6 млрд рублей. Дополнительно 1,9 млрд рублей клиенты ВТБ в регионе взяли в виде ипотечных кредитов.

«В первом квартале население продолжило реализовывать отложенный спрос, возвращаясь к «допандемийному» образу жизни. Мы ожидаем развития этого тренда, при этом ВТБ внимательно следит за уровнем уровню приемлемой долговой нагрузки граждан. В стратегических планах банка – активно наращивать базу частных клиентов, в том числе за счет выхода на новые сегменты: молодежь и пенсионеров, для которых будут доступны специальные предложения и условия. Из ближайших планов можно отметить запуск во втором квартале ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства», — прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Евгений Орлов.