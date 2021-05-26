За прошедшие сутки, 25 мая 2021 года, спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Управления Росгвардии по Хабаровскому краю было обследовано в сумме 10 км береговой линии и акватории р. Урми (нарастающим итогом обследовано 107 км), выполнено 18 спуска, обследовано 12500 кв.м дна р. Амур и 7 кв. км береговой линии и акватории р. Амур (нарастающим итогом 52 кв.км) в районе улицы Богачева и базы «Дельфин» краевой столицы.

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Напомним, 20 мая 2021 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в районе базы «Дельфин» при купании в р. Амур подростка течением отнесло от берега, предположительно, он утонул, 16 мая на р. Урми у н.п.Догордон, предположительно, утонул мужчина. 23.05.2021 — при купании в р. Амур в районе ул. Богачева г. Хабаровска предположительно утонул несовершеннолетний 2011 г.р.