Врио губернатора Хабаровского края провел торжественный приём по случаю подведения итогов конкурса «Предприниматель года». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сегодня вы здесь представляете своих коллег- предпринимателей, которые руководят в нашем крае более 50 тысячами организациями, где трудятся почти 190 тысяч человек. Малый и средний бизнес вносит значимый вклад не только в экономическое развитие региона, но и в решение социальных задач. Пандемия стала испытанием для вашей сферы. Из-за ограничений деловая активность в Хабаровском крае была резко снижена, что безусловно негативно отразилось на экономике малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все трудности, бизнес края активно принял участие в 25-ом, юбилейном, конкурсе «Предприниматель года» и даже побили рекорд по количеству заявок, — обратился к бизнес-сообществу Михаил Дегтярев.

Для участия в конкурсе в 2021 году направлено 88 заявок. К участию допущены 64 заявки. Основной причиной отказа явилось наличие задолженности по налогам у собственников бизнеса. Заявки поступили из 13 муниципальных образований края, при этом наибольшее количество из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Амурского, Вяземского, Бикинского районов.

На заседании конкурсной комиссии оценка проходила по трем критериям: экономические показатели, деловая активность и социальные показатели во всех номинациях, за исключением номинации «Народный предприниматель».

В номинации «Народный предприниматель» победитель и лауреат определялся посредством электронного голосования на Портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края, в котором приняло участие более 15 тыс человек.

По итогам конкурса определено 18 победителей и 18 лауреатов в 18 номинациях: сельское хозяйство; лесоводство и лесозаготовки; услуги в сфере строительства; промышленность; общественное питание; производство пищевых продуктов; здравоохранение; торговля продовольственными товарами; торговля непродовольственными товарами; образование детей и взрослых; услуги в сфере ухода за детьми; прочие услуги; бытовые услуги; услуги в сфере досуга; услуги в сфере транспорта; за вклад в развитие муниципального района; молодой предприниматель; народный предприниматель.

Награждая победителей и лауреатов краевого конкурса, Михаил Дегтярев подчеркнул: «Предпринимательство – это огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией. Он требует невероятной энергии и настойчивости, умения мыслить стратегически, досконально разбираться в деталях своего дела и всегда быть на связи. Этими качествами в полной мере обладаете вы, руководители больших производств и небольших компаний. От вас в том числе зависят комфорт и благополучие людей, развитие экономики страны, решение масштабных задач, стоящих перед государством».