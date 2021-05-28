Министерство финансов края отчиталось перед жителями края за исполнение регионального бюджета в 2020 году. С докладом на публичных слушаниях выступил глава профильного ведомства Валентин Костюшин.

— Прошедший год, прошёл в тяжёлых экономических условиях, в условиях влияния коронавирусной инфекции. При этом нам удалось не уронить доходы краевого бюджета, они практически остались на уровне 2019 года. Все финансовые обязательства перед жителями края выполнены, портфель инвестиций по итогам года не снижен, — подчеркнул Валентин Костюшин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В обсуждении приняли участие жители региона: пенсионеры, студенты, работники учреждений и организаций. Население, в частности, интересовали вопросы о доходах краевого бюджета, о налоговых вычетах для физических лиц и начислении транспортного налога, о финансовой помощи бюджетам органов местного самоуправления. По словам министра, все высказанные замечания и пожелания будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе.

Отметим, такие публичные слушания обеспечивают прозрачность и открытость краевого бюджета и работы регионального правительства. Данная процедура проводится в обязательном порядке перед внесением отчета об исполнении краевого бюджета на рассмотрение Законодательной думой региона.