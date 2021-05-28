В этом году загородные детские лагеря получили возможность продавать 75% путевок на летние смены. Об этом сегодня стало известно во время выездного заседания межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании, которую Михаил Дегтярев провел в лагере «Мир детства» в пригороде Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Полный набор видов детского отдыха и оздоровления мы в этом году представим родителям на выбор. А государство по решению Президента страны будет возмещать часть затрат. Это уникальная технология, она впервые применяется и наверняка будет очень востребованной, — отметил глава региона. — У меня уже старший сын в спортивном лагере. А младших детей тоже планируем отправить в лагеря, в том числе и на территории Хабаровского края. Лето большое, мы с супругой подберем.

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании в этом году составляет 529 млн рублей, в т.ч. 1 млн рублей – из федерального бюджета, 379 млн рублей – из краевого, 31 млн рублей – средства предприятий и профсоюзных организаций, 31,5 млн рублей – средства из внебюджетных источников. 156,3 млн рублей из краевого бюджета направлено на приобретение путевок в загородные центры, лагеря санаторного типа и лагеря с дневным пребыванием для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Средняя стоимость путевки при смене в 21 день в загородные лагеря – от 38 тыс. рублей до 50,5 тыс. рублей. С учетом федеральной и краевой мер поддержки родительская плата за путевку в загородный лагерь составит от 7,5 до 20 тыс. рублей на 21 день В сравнении с прошлым годом стоимость путевок выросла от 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей. Путевки в лагеря с дневным пребыванием обойдутся родителям от 3,7 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей.

— Компенсация стоимости путевок сейчас двойная. Первая – за счет средств краевого бюджета выплачивается сразу, родители платят меньше на 11 800 рублей. А дальше из той суммы, которую родители оплатили сами, 50% возвращается кешбэком. Те, кто приобрел путевку, начиная с 25 мая, возврат будет произведен на карту «Мир». Если кто-то купил путевки раньше, то средства вернут по другой процедуре, начиная с 15 июня, — проинформировала и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

Она напомнила о том, что родители, рассчитывающие получить кешбэк за путевку в детский лагерь, должны проверить, включен ли он в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Такой реестр есть на официальном сайте регионального минобрнауки.

Работа загородных центров будет строиться на основе соблюдения всех противоэпидемических мер. Педагоги и обслуживающий персонал накануне заезда в обязательном порядке будут тестироваться на наличие новой коронавирусной инфекции. Детям оформляют обычные медицинские справки, без каких-либо исследований на COVID-19.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что сейчас в коммуникации с Роспотребнадзором удалось обеспечить 75%-ную заполняемость загородных лагерей. Но при условии массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета можно было бы проработать и разрешение на 100%-ную заполняемость.

— В этом лагере, где мы сейчас находимся, коллектив очень ответственно подошел к своей работе. Все провакцинировались, чтобы максимально обезопасить детей. Безусловно, это делается добровольно, но люди должны понимать степень своей ответственности, — уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Она сообщила, что на данный момент санитарно-эпидемические заключения выданы 337 лагерям с дневным пребыванием детей и лагерям труда и отдыха. Противоклещевая обработка проведена в шести из четырнадцати запланированных к открытию организаций («Олимп», «Мир детства», «Океан», «Энергетик», «Лотос», «Металлург»).

Татьяна Зайцева также проинформировала, что пока окончательно не решен вопрос – разрешать ли родителям навещать детей в течение смены. Специалисты Роспотребнадзора считают, что лучше было бы организовать смены в закрытом от посторонних режиме.

СПРАВОЧНО:

В летний период 2021 года в крае запланирована работа:

— 14 загородных лагерей, которые при 75%-ной загрузке готовы принять более 9 тыс. детей в течение лета;

— 346 лагерей с дневным пребыванием с охватом более 45 тыс. детей в течение лета;

— 10 лагерей труда и отдыха, в них — 310 детей в течение лета.

Плановый охват организованными формами отдыха и оздоровления в период детской оздоровительной кампании 2021 года – 80% детского населения (120 тыс. детей), в том числе 25 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Охват альтернативными формами каникулярной занятости (профильные объединения, туристские сборы, слеты, походы, трудоустройство) планируется сохранить на уровне 2019 года — 27% от общего числа детей.

Открытие летней оздоровительной кампании – 1 июня 2021 г. с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в крае.

К работе в первую смену (с 1(2) по 20 (21) июня) приступят 350 организаций отдыха и оздоровления, включенные в краевой реестр. 20 организаций начнут работу в третьей декаде июня. Из 14 загородных лагерей края на сегодняшний день уже приступили к реализации путевок по программе кешбэка 12 центров.