Мониторинг цен на сахар-песок и масло подсолнечное провели сегодня в Хабаровске. В мероприятии по объезду крупных торговых сетей принял участие заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин. Под проверку попали магазины торговых сетей «Экономыч» и «Задарма», присоединившихся к Федеральным соглашениям с Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ по поддержанию цен на данные товары. Всего же в настоящий момент под данными документами в крае подписались 8 из 15 крупных ритейлеров региона и иных хозяйствующих субъектов, в общей сложности 636 магазинов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в профильном ведомстве, сегодня поставщики сахара и масла завозят эти товары по установленным соглашениями ценам в недостаточном объеме. Поэтому для удовлетворения нужд региона, краевое правительство было вынуждено пересмотреть повышающие коэффициенты к их розничным ценам. Так, для Хабаровска предельная розничная цена составит 133 рубля за литр масла и 65 рублей за килограмм сахара.

— Мониторинг показал, что торговые сети проявляют социальную ответственность и не устанавливают максимальную наценку. В обоих магазинах, где проводилась проверка, стоимость весового сахара варьировалась от 57,5 до 58 рублей и от 118 рублей — за литр подсолнечного масла. Необходимость дальнейшего сдерживания цен на социально-значимые товары напрямую зависит от урожайности и валового сбора 2021 года. Хочу поблагодарить предпринимателей за взятую на себя понимание и поддержку населения края, – заявил Александр Шкурин.

По данным статистики за истекшие 4 месяца этого года индексы потребительских цен на сахар и масло в крае сложились на уровне 102,4 %. В целом по ДФО эта цифра составила 103%, а по России 103,9%.