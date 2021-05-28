В краевой столице запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 163-летию города. Ключевые из них пройдут в последних числах мая и начале июня. В региональном центре будет временно изменено движение маршрутов общественного транспорта, перекроют ряд улиц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В субботу, 29 мая, состоится масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На время его проведения с 15.00 до 18.00 главная улица города от Дзержинского до Комсомольской площади будет перекрыта. На ней разместятся сотни мастерских, выставок, пройдут развлекательные викторины и конкурсы. На набережной Амура пройдет концерт «Под созвездием ретро», в котором примут участие слабовидящие и незрячие вокалисты, авторы и исполнители. Они исполнят песни прошлых лет, а также авторские произведения о Хабаровске. Организаторы мероприятия – клуб «Спектр».

В этом году баржи с пиротехническим оборудованием разместят чуть ниже по течению, напротив набережной. Такое решение принято, чтобы обеспечить хабаровчанам максимально удобный просмотр шоу.

30 мая состоится марш-парад духовых оркестров и концертные выступления. В 11.00 колонна участников фестиваля «Амурские волны» двинется с Комсомольской площади в сторону площади Ленина. Здесь с 12.00 до 17.00 на сцене пройдет грандиозное выступление музыкантов.

Также в этот день пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Ожидается, что в нем примут участие более 500 человек. Дистанцию для себя каждый участник выберет самостоятельно при регистрации. Новичкам организаторы предлагают 1 или 5 км, опытным спортсменам — 10 или 21 км. Старт забега состоится в 14.30 на Комсомольской площади.

На 31 мая запланировано открытие Детской железной дороги и возложение цветов к памятникам Ерофею Хабарову и Якову Дьяченко.

В первый день лета дипломы и подарки получат родители, чьи малыши родились в День города.

На период проведения праздничных событий будет временно изменено движение маршрутов регулярных перевозок.

27, 28, 29 и 30 мая на некоторых улицах будет запрещена парковка. Регулирование потоков всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.