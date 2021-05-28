28 мая, в России отмечают День сварщика. Служба исследованийhh.ru, крупнейшего портала по поиску работы и персонала, проанализировала рынок труда и выделилаТОП фактов о данной профессии на рынке труда Дальневосточного федерального округа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

С начала этого года в регионе было открыто более 750 вакансий сварщиков. Для сравнения – за тот же период было опубликовано около 870 предложений для монтажников. Таким образом, сварщик – входит в ТОП-10 самых востребованных рабочих специальностей в Дальневосточном ФО, наряду со слесарями, грузчиками, механиками, электриками, разнорабочими, монтажниками, машинистами. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях сварщиков составляет 75 тысячи рублей, средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме, – 55 тысяч рублей. Стоит отметить, что сразу 51% вакансий для сварщиков – это работа вахтовым методом.

«Предложения с вахтовым методом работы – это тенденция, свойственная вакансиям для сварщиков. Довольно часто, помимо заработной платы, соискателямпредлагается проживание, питание, компенсация проезда и регулярные медосмотры за счет работодателя» — уточняет Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ruДальний Восток.

Чаще всего вакансии для сварщиков в Дальневосточном ФО открывали компании из отраслей «Строительство и недвижимость» (24% от всех предложений для сварщиков с начала года), «Добывающая отрасль» (8%) и «Металлургия» (5%). Более половины компанийждут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет,35% — приглашают более опытных специалистов (от 3 до 6 лет). Среди соискателей преобладают сварщики со стажем более шести лет – им принадлежит 51% резюме. Подавляющее большинство соискателей-сварщиков – мужчины. Но тем не менее с начала года на hh.ru в Дальневосточном федеральном округебыло открыто 24 резюме сварщиков-женщин. Более 100 соискателей-сварщиков из других регионов, разместивших резюме с начала года, хотели бы переехать и работать в регионах Дальнего Востока. Одни из самых распространенных требований работодателей к сварщикам – наличие удостоверения НАКС и навык чтения чертежей.