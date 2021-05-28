Жители Хабаровского края переходят на заказные письма в цифровом формате, постепенно отказываясь от заказных писем в бумажном варианте. С начала 2021 г.Почта России доставила жителям края 72 000 электронных заказных писем от государственных ведомств и организаций.

«Сегодня можно получать юридически значимую корреспонденцию мгновенно, независимо от места проживания, длительных командировок или других жизненных обстоятельств. Замена бумажных писем на электронные помогает беречь время наших клиентов — после подключения сервиса электронных заказных писем человеку не нужно никуда ходить за их получением», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Сервис позволяет любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений и читать юридически значимые письма (как только они будут сформированы государственными ведомствами) в своем личном кабинете пользователя на портале Госуслуг или в мобильном приложении Почты России. Уведомления о новой корреспонденции поступят на мобильный телефон.Письма пересылаются по защищенным каналам связи, доступ к ним разрешен только отправителю и адресату, что гарантирует полную защиту персональных данных. Для получателей сервис является бесплатным.

Подключить сервис можно на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, на портале Госуслуг, в мобильных приложениях «ВТБ Онлайн» и «СберБанк онлайн». Необходимо указать свое полное имя, номер мобильного телефона и адрес проживания. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется.

Список государственных ведомств и юридических лиц, подключившихся к сервису «Электронные заказные письма» Почты России постоянно увеличивается. В Хабаровском крае – это городские и районные суды, банковские и коммерческие организации. Отметим, доставка корреспонденции в электронном формате сокращает объем бумажной переписки и способствует сохранению природы.