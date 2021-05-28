38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 36 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.

Разбивка по районам:

Хабаровск-30

Комсомольск-1

Хабаровский район-6

Нанайский район-1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернута 471 койка. Свободно — 99. На лечении находятся 3 тяжелых пациента, 1 подключен к аппарату ИВЛ.

Всего на лечении находятся 1635 человек. В том числе 372 — стационарно, 1263 — амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 409 случаев Covid-19. 50 367 человек выздоровели.