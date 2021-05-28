Малоимущим жителям Хабаровского края помогают открыть свое дело. На эти цели в рамках социальной помощи на основе социального контракта предусмотрено до 250 тысяч рублей на семью. С начала года мерой поддержки воспользовались 34 человека на сумму 7,9 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Одним из получателей стала многодетная семья Роговых из Хабаровска. Они не первый год пользуются данной государственной поддержкой, но только с этого года получили повышенную выплату в размере 250 тысяч рублей и смогли расширить семейный бизнес. Мария Рогова открыла маникюрно-педикюрный салон.

— Благодаря господдержке мы с супругом стали бизнес-партнёрами. Закупили медико-профессиональное оборудование для процедур педикюра и маникюра. Приобрели оборудование и инструменты, косметику и расходные материалы для профессиональной и качественной работы. Обустроили уже имеющуюся зону маникюра. Усовершенствовали столы, встроили в них вытяжки. Также вложили небольшую часть в рекламу, — поделилась Мария Рогова.

Отметим, на территории края помощь в виде социального контракта действует с 2012 года. За последние два года благодаря полученной от государства поддержке из трудной жизненной ситуации вышли 8230 человек.

С этого года в крае действует новый порядок предоставления социальной помощи. Теперь социальный контракт могут заключить не только малоимущие семьи с детьми, но и трудоспособные граждане, и пенсионеры, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. Для жителей Аяно-Майского и Охотского районов увеличен критерий нуждаемости – до 1,5-кратной величины прожиточного минимума.

Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть свое дело, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. За счет существенного увеличения размера социального контракта семьи для осуществления предпринимательской деятельности могут приобрести основные средства производства, материальные запасы, оплатить аренду помещения, создать дополнительные рабочие места. На развитие личного подсобного хозяйства семья может приобрести дорогостоящую технику, крупный рогатый скот, организовать выращивание сельскохозпродукции.

— Со всеми, кто к нам обращается, мы работаем индивидуально. В ходе собеседования специалисты выявляют проблемы и потенциал семьи. В итоге разрабатывается программа социальной адаптации, которая предусматривает выход из тяжёлого материального положения, — отметили в министерстве социальной защиты населения края.

На 2021 год региону на заключение социальных контрактов из федерального бюджета выделено 226,7 млн рублей. С января по апрель текущего года заключено 559 социальных контрактов на сумму 26,9 млн рублей. В том числе на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 34 контракта на сумму 7,9 млн рублей. 40 контрактов заключено с жителями края, желающим освоить новую профессию и найти работу. На ведение личного подсобного хозяйства – 150 контрактов на сумму 6,7 млн рублей.