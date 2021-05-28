Количество лесных пожаров в Хабаровском крае в этом году значительно снизилось. С начала нового пожароопасного сезона в регионе возникло 173 очага, в прошлом — их было 302. Цифра сократилась более чем в полтора раза, а площадь, пройденная огнем, — почти в 3 раза. В комитете лесного хозяйства отметили, что в немалой степени это связано и с тем, что инспекторы ведомства усилии контроль за нарушителями правил пожарной безопасности в лесах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Только в мае наши специалисты провели в тайге свыше 350 рейдов. Вместе с правоохранительными органами и МЧС лесные инспекторы пресекали случаи разведения костров в лесах, разъясняли людям правила пожарной безопасности, информировали об ответственности за нарушения лесного законодательства, — рассказали в краевом комитете лесного хозяйства.

В этом году первые природные пожары в Хабаровском крае были отмечены уже в середине марта. Практически все возгорания огнеборцы ликвидировали в первые сутки. Сейчас лесных пожаров на территории региона и вовсе нет – все предыдущие очаги потушены. Однако ситуация продолжает оставаться сложной, так как вероятность новых возгораний сохраняется.

— В большинстве случаев причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Часто они начинаются от сжигания мусора или травы – так называемых палов. В таких ситуациях возникает вероятность перехода огня на жилые строения, в зоне риска порой оказываются целые населенные пункты. Поэтому пускать палы строго запрещается. Это относится и к дачникам, сжигающим сухую траву на своих участках, — отметила начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах комитета лесного хозяйства Виктория Ромашова.

Всего с начала года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах комитетом лесного хозяйства вынесено 94 постановления о привлечении к административной ответственности. Виновники оштрафованы на сумму 5,9 млн рублей. Для физических лиц наказание составляет до 7 тысяч рублей, а вот для юридических – доходит до 500 тысяч рублей.

Специалисты комитета в очередной раз рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случае обнаружения возгораний сразу сообщать на единый номер «прямой линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00 (круглосуточно, бесплатно). Быстрое оповещение позволяет властям вовремя направить в зону тушения силы и не допустить серьезных последствий. Передать тревожную информацию также можно с помощью мобильного приложения «Берегите лес».