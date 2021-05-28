В Международный день защиты детей, отмечаемый в России 1 июня, в Хабаровском крае приостановят розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать одни сутки согласно краевого законодательства. Руководителям предприятий торговли уже рекомендовано разместить соответствующую информацию на стендах торговых объектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В соответствии с Законом Хабаровского края от 25 ноября 2015 года № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Международный день защиты детей. Продавать алкоголь запрещено в супермаркетах, магазинах и специализированных магазинах. Между тем, в заведениях общественного питания продажа алкоголя будет разрешена, — отметила и.о. начальника управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Наталья Письменная.

В целях контроля за исполнением запрета 1 июня ведомство запустит телефонную «горячую линию». На нее можно будет сообщать о нарушениях. Жителям края предлагается звонить на номер: 8(4212) 32-86-37.

Напомним, на территории Хабаровского края по местным законам также не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября).