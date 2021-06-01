Сеть Единых расчётно-информационных центров (ЕРИЦ) Дальневосточной энергетической компании (входит в Группу РусГидро) до конца 2021 года пополнится ультрасовременными офисами, которые появятся в городах Южно-Сахалинск (Сахалинская область), Находка (Приморский край), Белогорск (Амурская область), Якутск (Республика Саха Якутия). В ЕРИЦ частные и корпоративные клиенты в режиме «одного окна» смогут получить консультационную помощь по начислению платы за электроэнергию и обращение с ТКО, оплатить поставленные услуги, а также решить любые вопросы, касающиеся энергоснабжения.

В Единых расчетно-информационных центрах будут представлены самые современные технологии и сервисы, которые позволяют организовать комфортное и максимально удобное предоставление услуг клиентам. В первую очередь активная реализация проекта ЕРИЦ способствует исполнению указов Президента Российской Федерации в части реализации государственных программ «Цифровая экономика» и «Доступная среда».

Посетителей офиса встречает автоматизированный офис-менеджер готовый помочь разобраться во всех вопросах и услугах компании, а уникальная система «Видеоконсультант» предоставляет возможность удаленного общения с операторами консультационного центра через видеосвязь.

Доступность новых сервисов, внедряемых компанией, всегда предусмотрена с учётом обслуживания всех категорий граждан. В Единых расчетно-информационных центрах устанавливаются электронные инфоматы, адаптированные для слабовидящих посетителей. Специально для них в терминале реализована функция чтения информации реалистичным синтезированным голосом, а также имеется тактильная панель управления.

Также для удобства посетителей все Единые расчетно-информационные центры разделены на зоны очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов. Для управления клиентским потоком установлена электронная очередь. Кроме того, в залах обслуживания предусмотрен доступ к бесплатному Wi-Fi и зарядным устройствам для телефонов, а для клиентов с детьми оборудована игровая зона.

Особое значение при открытии новых офисов уделяется мерам, направленным на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Каждый офис оборудован автоматической системой замера температуры, дезинфекторами и рециркуляторами воздуха, а обслуживание клиентов происходит со строгим соблюдением масочного режима.

Дальневосточная энергетическая компания реализует программу развития ЕРИЦ на Дальнем Востоке с 2017 года, ориентируясь на проекты, которые ранее были внедрены АО «ЭСК РусГидро» в других регионах и получили положительную оценку граждан и властей. На Дальнем Востоке уже открыты 12 Единых центров в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях.