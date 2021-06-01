Семьи новорожденных детей получат подарки от мэра краевой столицы Сергея Кравчука.

В 16-й раз в городе проходит акция «Расти здоровым, малыш!», приуроченная к 163-й годовщине со дня основания города и ко Дню защиты детей. В ее рамках ежегодно чествуют родителей, чьи дети появились на свет 31 мая.

«К сожалению, из-за пандемии коронавируса проведение торжественной церемонии в этом году не представляется возможным. Однако традиция поздравления малышей и их мам и пап продолжена. Поздравления и подарки от мэра Сергея Кравчука будут переданы руководителям родильных домов для вручения мамам детей», — рассказала заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

В этом году в День города родились 20 деток — 11 мальчиков и 9 девочек. Всего с 2006 по 2021 годы 31 мая родились 368 хабаровчан (201 мальчик и 167 девочек).

Напомним, что администрация Хабаровска уделяет большое внимание молодым семьям.

Реализуются мероприятия муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья» на 2020-2025 годы», в рамках которой решаются вопросы сохранения семейных ценностей, формирования приверженности населения к здоровому образу жизни, негативному отношению к вредным привычкам.