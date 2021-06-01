Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, при том, что неделей ранее показатель был на отметке 191 случая.

Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в Городской больнице № 10 Хабаровска и 3 койки в Охотской центральной районной больнице. Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 494 койки. И, если по краю процент заполняемости мест в больницах составляет 78%, то в Хабаровске он перешагнул за отметку 87%.

— В зоне риска находятся все возрастные группы. Как и прежде, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но мы видим активный прирост на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. Мы держим на контроле ситуация в Тополево, где также был ранее зафиксирован очаг. И по Алонке в Верхнебуреинском районе ситуация полностью стабилизировалась. Последний заболевший там был 17 мая. Поэтому мы предлагаем в Алонке снять режим карантина, — сообщила Ирина Зубун, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Ирина Зубун также уточнила, что Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона.

— Динамика распространения коронавируса оптимизма не вызывает. Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но, нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает, — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Участники штаба подчеркнули, что на сегодняшний день в Хабаровском крае вакцинацию от COVID-19 уже прошли 117 000 человек. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 000 человек. Сегодня в день крае прививку от коронавируса в Хабаровском делают от 1600 до 2000 человек.

Также на заседании штаба было отмечено, что по заявлению властей Таиланда с 1 июля может быть открыт въезд в эту страну. Речь идет в частности о полетах на остров Пхукет. Однако разрешение на посещение страны смогут получить лишь граждане, прошедшие вакцинацию. На руках нужно будет иметь подтверждающие документы о сделанных прививках от COVID-19.