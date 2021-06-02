С 1 по 4 июня вблизи села Сикачи-Алян в Хабаровском крае проходит региональный слет-соревнование «Школа безопасности» среди учащихся образовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования. В состязаниях участвуют восемь команд из Амурского, Ванинского, Бикинского, Хабаровского районов, а также из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Соревнования проходят в три дня. В первый день состоялась пожарная эстафета из четырёх этапов. Командам необходимо было на время потушить горящую в противне жидкость. Кроме того, школьники презентовали свои стенгазеты, посвященные Дню Победы. В течение остальных двух дней команды также будут демонстрировать свои туристские и спасательные навыки. Например, проходить полосу препятствий и дистанции, имитирующие экстремальные ситуации в естественных природных условиях.

Победители и призеры получат полезные подарки, которые пригодятся им в будущих туристических походах и соревнованиях. Команда, занявшая первое место, представит Хабаровский край на межрегиональных состязаниях в Забайкальском крае с 13 по 17 июня.

Слет «Школа безопасности» проводится в регионе в 13 раз. Его основными задачами являются популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, проверка уровня и качества практической подготовки по программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также повышение имиджа профессий спасателя и пожарного. Организаторы конкурса — министерство образования и науки края и главное управление МЧС по Хабаровскому краю.