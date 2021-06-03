27 июня Хабаровский край отпразднует День молодёжи грандиозным музыкальным марафоном «Рок над Амуром». Фестиваль пройдет по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева. Планируется, что мероприятие станет культурным символом региона – доброй традицией, формирующей идеальную среду для развития талантов.

На одной сцене на парковке «Арены Ерофей» в Хабаровске выступят легенды отечественной музыки, воспитавшие несколько поколений: группа «Кипелов», Вячеслав Бутусов, лидер культовой группы «Наутилус Помпилиус», и группа «Чиж и Co». Вместе с ними участниками концерта станут группа Starkillers и три перспективных дальневосточных коллектива, которых выберут в результате строгого конкурсного отбора.

Заявки на участие в онлайн-голосовании от молодых дальневосточных артистов принимаются с 3 по 13 июня. Шесть его победителей оценит авторитетное жюри, в которое войдут члены оргкомитета фестиваля, а также известные артисты, музыканты и деятели музыкальной индустрии со всей России. Три лучшие команды, победившие в упорной творческой борьбе, станут участниками фестиваля «Рок над Амуром». А самый яркий коллектив получит еще и возможность записать альбом из четырех песен при поддержке профессионалов мирового уровня.

Особое внимание будет уделено безопасности и соблюдению мер индивидуальной защиты гостей и участников фестиваля. На территории фестиваля будут в свободном доступе и необходимом количестве санитайзеры и пункты с бесплатной выдачей защитных масок. За 48 часов до старта программы все участники мероприятия пройдут обязательный тест на COVID или предъявят сертификат о вакцинации. Общая площадь открытой фестивальной площадки — более 35 000 квадратных метров, что позволит гостям фестиваля соблюдать социальную дистанцию.

Вход на музыкальный марафон свободный.