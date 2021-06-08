До 1 июля в Хабаровском крае продлится реализация программы льготного кредитования «ФОТ 3.0». В ее рамках бизнесмены могут оформить заем на восстановление предпринимательской деятельности под 3% годовых. Заявки в регионе принимают 9 уполномоченных банков: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО «МСП Банк».

Напомним, программа «ФОТ 3.0» по поддержке бизнеса МСП в наименее восстановившихся после коронакризиса отраслях была запушена 9 марта текущего года. По данным на 1 июня поступило 493 заявления на получение кредита. Получили займы 228 предпринимателей на общую сумму 535,1 млн. рублей.

Подать заявку на кредит, могут компании и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес. Полный перечень отраслей, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, определен постановлением Правительства РФ № 279 от 27 февраля 2021 г.

Новым механизмом могут воспользоваться и участники программы льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% «ФОТ 2.0». Они имеют право получить кредит на срок не более 12 месяцев по ставке 3%, при этом заемщик должен сохранять 90% численности работников в период действия кредитного договора. Платежи по кредиту начнутся через 6 месяцев после заключения договора, равными долями до окончания срока займа.