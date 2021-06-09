Хабаровский край вновь примет соревнования сильнейших женских сборных команд России по велоспорту. С 9 по 18 июля в Хабаровске пройдут сразу несколько спортивных событий: чемпионат, первенство страны и всероссийские соревнования.

— Хабаровский край принимал соревнования такого уровня в 2019 году. Тогда федерация велоспорта России признала организацию состязаний одной из лучших в стране, поэтому региону вновь выпала честь принимать у себя всероссийский турнир. Два года назад наши спортсменки взяли 15 медалей различного достоинства. Рассчитываем, что в этом году результат будет еще лучше, — отметили в министерстве физической культуры и спорта края.

Откроет соревнования 9 июля парная гонка на 25 км в рамках чемпионата и первенства России. Стартует она на 35-м километре трассы Князе-Волконское – Сита. 10 июля на 12-м километре автодороги «Уссури» в рамках всероссийских соревнований пройдет групповая гонка. А на следующий день, 11 июля, на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске спортсменки разыграют медали в критериуме – гонке с несколькими промежуточными финишами во время заезда.

16 июля в рамках чемпионата и первенства России на автодороге «Восток» состоится командная гонка, а 17 июля на трассе «Уссури» будут разыграны награды всероссийских соревнований. Завершит программу состязаний 18 июля критериум на краевой набережной. Старт всех заездов в одно время – 11 часов.

Отметим, что при проведении соревнований на участках федеральных автомобильных дорог А-375 «Восток» и А-370 «Уссури» планируется прекращение движения транспортных средств с 10.30 до 14.30 часов.