Пункты ожидания общественного транспорта «Глория», «Школа № 52», «Поликлиника № 15» и «Завод металлозаготовок» на сегодняшний день не отражают актуальную привязку к местности.

Как рассказали в городском управлении транспорта, промышленности, связи в связи с несоответствием планировочной инфраструктуры города принято решение об изменении наименований остановочных пунктов. Так, остановка «Глория», расположенная на улице Суворова, будет называться «Школа № 52»; остановка «Школа № 52», что на улицах Суворова и Малиновского, будет именоваться «Улица Суворова»; пункт ожидания общественного транспорта «Завод металлозаготовок», расположенный на улице Узловой, переименуют на «Улицу Узловую». Остановка «Поликлиника №15» на улице Автобусной станет «Гвардейской».

Также сейчас рассматривается возможность изменения наименования пунктов «Дом ветеранов» и «Поворот аэропорта» на «Стрелка». Еще прорабатываются варианты переименования «Дом ветеранов» на «Стрелка», а «Поворот аэропорта» на «Чернореченское шоссе» или оставить прежние названия.