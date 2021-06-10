Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Данные получены из приложения для проверки и оплаты правонарушений «Дром Штрафы».

Самое распространенное правонарушение среди водителей Хабаровского края — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 86%. На втором месте по «популярности» (4%) — превышение скорости на 40–60 км/ч. За невыполнение требования об остановке перед стоп-линиейавтолюбители края получили 3% всех «писем счастья». По 2% пришлось на такие правонарушения, как повторное превышение скорости на 40 – 60 км/чи проезд на запрещающий сигнал светофора. Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 3%.

Больше всех штрафов в России собрали водители BMW и Mercedes-Benz, в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На следующей строчке с результатом в 3,6 штрафа — водители Audi. Автолюбители за рулем Volvo в среднем были пойманы камерами 3,5 раз. Замыкают пятерку лидеров по правонарушениям водители машин марки Lexus, в среднем они получили по 3,4 штрафа.

В среднем автолюбители страны предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении. Самые оперативные плательщики живут в Ленинградской области, Камчатском крае и Республике Крым. Водители этих регионов в среднем оплачивают штрафы на 10-й день. Дольше всего — 14 дней — тянут с оплатой в Красноярском, Хабаровском и Краснодарском краях.

По данным Дрома, самая распространенная сумма штрафа, которую оплачивают автолюбители страны, составляет 500 рублей. Максимальное количество штрафов в России получил житель Москвы. За 2021 год он «заработал» 200 правонарушений на общую сумму 190 тысяч рублей.