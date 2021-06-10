Дальневосточная государственная научная библиотека выиграла президентский грант в размере 998,3 тыс. рублей на создание первого этноатласа Хабаровского края. Подобный справочник никогда не издавался в регионе. В нем будет собрана подробная информация о народах, проживающих на территории края, истории заселения Дальнего Востока, традициях и особенностях ассимиляции народов на новом месте.

Авторами-разработчиками иллюстрированного справочника выступят преподаватели вузов, сотрудники библиотек, музеев, архивов, студенты и краеведы.

— В России аналогичный справочник выходил в 1991 году тиражом 1000 экземпляров. Это были сухие энциклопедические факты, которые не позволяли читателю составить полной картины о том или ином народе, этнической группе. В нашем регионе подобного издания ранее не было. В результате осуществления проекта «Этноатлас Хабаровского края» пополнит книжный фонд общедоступных библиотек и библиотек учреждений образования. Это издание, как в печатном, так и в электронном виде будет являться одним из связующих звеньев в деле укрепления межнационального и межконфессионального согласия жителей региона. Позволит привлечь к процессу познания других народов подрастающее поколение Хабаровского края, — рассказала руководитель проекта Галина Старкина.

При реализации проекта будет проведён цикл информационно-просветительных мероприятий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также муниципальных районах. Тираж книги будет безвозмездно передан участникам информационно-просветительных мероприятий, а также в библиотеки регионов Дальнего Востока, в том числе школьные. На основе материалов книги будут подготовлены и проведены интеллектуальные квесты, онлайн-викторина, онлайн-выставка.