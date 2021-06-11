С 29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который расширит полномочия муниципалитетов по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости для внесения сведений в ЕГРН.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко, ранее учтённые объекты недвижимости – это те, права на которые возникли до 31.01.1998, а также иные приравненные к ним объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

— Права собственности на эти объекты недвижимого имущества возникли 1998 года, т.е. довступления в силу закона о государственной регистрации. Сложность в том, чтотогда единой системы записей об имущественных правах и единообразия в документах не существовало. Разрозненная информация имелась в местных органах исполнительной власти, в организациях технической инвентаризации (БТИ), комитетах по земельным ресурсам и др. Зачастую в таких документах указаны только ФИО, но нет других сведений для определения владельца, например, даты рождения и места жительства.Сейчас сведения о ранее учтенных правах необходимо собрать в единой базе данных, привести в «одну систему координат», актуализировав имеющийся реестр недвижимости, — уточнила Елена Анатольевна.

Она также отметила, что отсутствие актуальных и достоверных сведений о правообладателе ранее учтенного объекта снижает степень защиты права собственности. Например, могут возникнуть проблемы с получением компенсации в случае стихийных бедствий, сложности при возмещении убытков при ограничении прав на землю, при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, согласовании местоположения границ земельных участков, и т.д.

Задача органов местного самоуправления — выявить всех правообладателей таких объектов и передать эти сведения в Росреестр для последующего внесения в ЕГРН.

Важно, что процедура осуществляется без фактического участия самого правообладателя, который по каким-то причинам не может подать заявление о регистрации своих ранее возникших прав лично.Однако любое заинтересованное лицо, выявленное в качестве правообладателя, может оспорить результаты такой процедуры.

Как прокомментировала Илона Олисова, Президент Нотариальной палаты Хабаровского края, член Общественного совета краевого Управления Росреестра, нововведения будут способствовать защите имущественных прав жителей Хабаровского края. С течением времени правоустанавливающие документы по ранее возникшим правам могут быть утеряны, обветшать, и тогда доказывать свои права придётся в суде. Также у наследников могут возникнуть трудности при вступлении в наследование.

Справочно: на территории Хабаровского края имеется 94974 земельных участков, 47203 объектов капитального строительства и 120368 помещений, в том числе 62852 помещения в многоквартирных домах, сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).