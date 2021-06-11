Первые итоги реализации федеральной программы государственной поддержки работодателей подвели в Хабаровском крае. С марта этого года выплачиваются субсидии предприятиям региона, которые трудоустраивает людей, состоящих на учете в центрах занятости населения. За несколько месяцев государственной поддержкой решили воспользоваться 302 организации. Работу таким образом нашли 129 человек. При этом кадровая потребность составляет 1 988 рабочих мест.

Как пояснили в краевом комитете по труду и занятости населения, субсидии предоставляются за каждого принятого на работу безработного. Чтобы воспользоваться господдержкой потенциальному работодателю необходимо подать заявление о подборе кадров на портале «Работа в России». Специалисты центра занятости его обработают и направят в ответ список потенциальных кандидатур из числа безработных граждан. После того, как будет решен вопрос с трудоустройством, работодателю по истечении первого месяца необходимо представить заявление о включении в реестр на получение субсидии в Фонд Социального страхования РФ.

В течение года деньги переводят предприятиям тремя траншами: после первого, третьего и шестого месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина. Средства выплачиваются из средств федерального бюджета напрямую работодателям без заключения соглашений. Нанятый в рамках программы господдержки гражданин должен отработать по договору не менее чем до 15 декабря текущего года.

Одним из первых, кто уже воспользовался мерой поддержки в крае, стало ООО «Черняевское». Теперь на предприятии, которое специализируется растениеводством в районе им. Лазо трудятся семь человек из числа ранее безработных. Все они устроены трактористами. В конце мая текущего года предприятию возмещено 153,8 тысяч рублей.

— Сейчас в регионе 7 800 официально зарегистрированных безработных граждан. Это больше, чем в начале 2020 года. Значительное влияние на состояние рынка труда в крае оказала пандемия. Так, за март – сентябрь 2020 года численность безработных граждан в крае увеличилась в 4,3 раза и на 1 октября достигла своего максимума в количестве 26,8 тысяч человек. При этом, уровень регистрируемой безработицы вырос до 3,8 %. Наша задача — за счет комплекса мер по восстановлению численности занятости населения выйти на уровень 2019 года, — отметил первый заместитель председателя комитета Инна Малинина.

Одна из таких мер – субсидирование работодателей. По состоянию на 10 июня 2021 года от 302 работодателей края принято 901 заявление на получение государственной поддержки.